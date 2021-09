Französischer U-Boot-Bauer will Australien Rechnung schicken

Die französische Naval Group will Australien bald einen „detaillierten und kalkulierten Vorschlag“ zu den Kosten für die Absage der vereinbarten Lieferung von U-Booten unterbreiten. Der Chef des Unternehmens, Pierre Eric Pommellet, sagte der französischen Zeitung „Le Figaro“ am Mittwoch, dass Australien „in einigen Wochen“ eine Rechnung erhalten werde. „Australien hat den Vertrag aus Bequemlichkeit gekündigt, was bedeutet, dass uns keine Schuld trifft“, sagte er.