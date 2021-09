Greenpeace-Protest im Wiener Rathaus gegen Lobautunnel

Mehrere Aktivisten und Aktivistinnen von Greenpeace haben am Donnerstag den Vorraum des Büros des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) besetzt, um den sofortigen Stopp des Lobautunnels und der geplanten Stadtstraße Aspern zu fordern. Ein zehn Meter langes Banner mit den Worten „Lobau Bleibt“ wurde auf dem Gerüst des westlichsten Rathausturms platziert. Laut NGO waren es rund 20 Personen, die gegen 8.00 Uhr im Rathaus protestierten.

Ludwig halte am Bau der Stadtstraße fest und ignoriere Anliegen der Klimaschützer des seit einem Monat andauernden Lobau-Protestcamps in Hirschstetten. „Darum bringen wir den Protest heute ins Zentrum der Macht und setzen ein klares Zeichen: ‚Die Lobau bleibt!‘“, so das Statement von Klara Maria Schenk, Klima- und Verkehrssprecherin der NGO.