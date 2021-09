Zwei Gemälde von Rembrandt-Zeitgenosse Cuyp gehören zusammen

Es handelt sich bei den Gemälden um die „Ansicht der Maas bei Dordrecht“ im Besitz eines Kunstmuseums in Los Angeles, sowie die „Ansicht von Dordrecht“ des Museums der bildenden Künste in Leipzig. Beide Gemälde werden bei einer großen Ausstellung in Dordrecht, der nahe Rotterdam gelegenen Heimatstadt Cuyps, ab dem 3. Oktober erstmals wieder zusammen gezeigt. Zu Ehren des 400. Geburtsjahres des Malers zeigt das Museum die Ausstellung „Im Licht von Cuyp“. Anschließend sollen die Bilder auch in Leipzig zu sehen sein.