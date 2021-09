„Verurteilt ihn“: Schlussplädoyer der Anklage gegen R. Kelly

Im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly hat die Staatsanwaltschaft die Jury deutlich zu einer Verurteilung des Ex-Superstars aufgefordert. „Über Jahrzehnte hat der Angeklagte Frauen, Mädchen und Buben für seine eigene sexuelle Befriedigung rekrutiert und gepflegt“, sagte Anwältin Elizabeth Geddes in New York. Dann habe er diese Opfer isoliert und ihnen Strafen auferlegt. „Jetzt ist es an der Zeit, dass der Angeklagte für seine Verbrechen bezahlt. Verurteilt ihn“, forderte sie.