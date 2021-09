Haftbefehl gegen Verlobten von „Gabby“ Petito

Die US-Justiz hat einen Haftbefehl gegen den Verlobten der getöteten Gabrielle „Gabby“ Petito erlassen. Der Haftbefehl gegen den 23-jährigen Brian Laundrie lautet zwar nur auf Kreditkartenbetrug - „aber das FBI und unsere Partner im ganzen Land untersuchen weiterhin die Fakten und Umstände des Mordes an Frau Petito“, erklärte der leitende FBI-Ermittler Michael Schneider am Donnerstag.

Die Polizei sucht bereits seit Tagen unter Hochdruck nach Laundrie. Bisher galt er allerdings nur als „Person von Interesse“, nicht als Verdächtiger. Die Suche konzentriert sich auf ein Sumpfgebiet in Florida.

Am Sonntag wurde in einem Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming die Leiche der 22-jährigen Videobloggerin Petito gefunden. Am Dienstag kam die Gerichtsmedizin zum Ergebnis, dass Petito Opfer eines Tötungsdelikts wurde.