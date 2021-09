CIA beruft Leiter seines Wien-Büros ab

Der US-Geheimdienst CIA hat offenbar den Leiter seines Büros in Wien abberufen, nachdem Kritik an dessen Management laut geworden war. Dies berichtete die „Washington Post“ am Donnerstag (Ortszeit) und berief sich auf Insiderkreise. Der CIA-Mitarbeiter soll sich der Zeitung zufolge unangemessen über Vorfälle geäußert haben, die mit der als „Havanna-Syndrom“ bekanntgewordenen mysteriösen Erkrankung von US-Diplomaten in Verbindung stehen.