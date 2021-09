Über 50 Festnahmen bei Großrazzia gegen Mafia auf Sizilien

Bei einer großen Razzia auf Sizilien sind am Freitag mehr als 50 mutmaßliche Mitglieder des mafiösen Sanfilippo-Clans festgenommen worden. Sie müssen sich wegen Mafiaverbindungen, Mordes, Erpressung, Drogenhandels und Waffenbesitzes verantworten, berichtete die Polizei. Im Laufe der Untersuchung konnten die Ermittler auch zwei Morde aus den Jahren 1984 und 1991 aufklären, die auf die Mafia zurückzuführen sind.

Dank der Ermittlung der Anti-Mafia-Behörden in Catania ist zudem der mutmaßliche kolumbianische Drogendealer Julio Cesar Hurtado Rodriguez von der spanischen Polizei in Valencia festgenommen worden. Gegen ihn lag ein europäischer Haftbefehl wegen internationalen Drogenhandels vor. Das Verfahren für seine Auslieferung an Italien wurde eingeleitet.