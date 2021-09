Klingende Sprache beim „Heartbreaking Final“ der Festwochen

Und die Musik? Sie passt dazu, greift mal die Intensität des Gesprochenen auf, geht dann aber auch einige Schritte weiter, wobei die klangliche Ausgestaltung meist im atmosphärischen Bereich bleibt. Es werden Wände aufgezogen und wieder eingerissen, was besonders effektiv gerät, wenn Etchells, Rowley und Hobday in solchen Momenten in einen gemeinsamen Rhythmus fallen und etwa „And what kind of object is the sun?“ deklamieren.