Fridays for Future streiken zum achten Mal für das Klima

Die österreichischen Fridays-For-Future-Bewegungen rufen für den Freitag zur Teilnahme an der achten weltweite Auflage des Klimastreiks auf. In Wien beginnt die Aktion nach dem „Sommer der Klimakatastrophen“ um 12.00 Uhr am Praterstern und führt anschließend über den Ring zum Heldenplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfindet. Auch in den anderen Bundesländern wird wieder für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.