Wahlkampf in Oberösterreich im Finale

ÖVP und Grüne haben Donnerstagabend das Finale zur Oberösterreich-Wahl eingeläutet. Die ÖVP tat dies bodenständig in der Heimatgemeinde von Landeshauptmann Thomas Stelzer in Wolfern im Bezirk Steyr, wo lautstark „hier regiert die ÖVP“ skandiert wurde. Die Grünen starteten ihren Countdown in Linz. Dort beschwor Spitzenkandidat Stefan Kaineder den „historische Auftrag“ der Grünen zum Erreichen der Klimaneutralität.

Außer ÖVP, FPÖ, SPÖ, Grüne und NEOS treten noch sechs Kleinparteien an, darunter auch die Impfskeptiker „MFG“. Ihr Einzug in den Landtag ist laut jüngsten Umfragen nicht unrealistisch, jener der Pinken noch wahrscheinlicher. Sechs statt vier Fraktionen im Landesparlament wertete Stelzer alles andere als demokratiepolitisch belebend: „Das Gefährlichste in unsicheren Zeiten ist Unklarheit, Verzettelung oder Tohuwabohu“, meinte er. Einmal mehr machte er deutlich, dass „wir ein klarer Erster werden wollen“.

Am Freitag gehen die Wahlkampfabschlüsse für die Landtagswahl am Sonntag in die zweite Runde. Kurz nach Ende des Klimastreiks in Linz läuten die Roten um 17 Uhr auf dem Linzer Hauptplatz das Finale ein. Bei den Blauen ist der letzte Stopp der „Freiheits-Tour“ um 19 Uhr im Design Center. Sowohl SPÖ als auch FPÖ erwarten ihre jeweiligen Bundesparteispitzen Pamela Rendi-Wagner und Herbert Kickl. Letzterer war am Donnerstag noch in Graz, um dort den Einpeitscher für die Gemeinderatswahl zu machen. Die NEOS begehen ihr OÖ-Finale erst am Samstag, hier hat sich mit Beate Meinl-Reisinger ebenfalls die Bundesparteichefin angesagt.