Spanien fordert von Italien Auslieferung von Puigdemont

Nach der Festnahme des früheren katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont auf Sardinien fordert Spanien dessen Auslieferung. Puidgemont müsse sich den Gerichten stellen, erklärte das Büro des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez am Freitag. Noch im Laufe des Tages steht eine Anhörung Puidgemonts vor einem italienischen Gericht an. Ob der Richter über eine Auslieferung aus Italien entscheidet, ist jedoch unklar.

Spanien will Puigdemont wegen seiner Rolle bei einem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum den Prozess machen. Ihm wird vorgeworfen, die von der spanischen Justiz als illegal eingestuften Abstimmung 2017 mitorganisiert zu haben. Puigdemont lebte zuletzt im selbst gewählten Exil in Belgien, das sich stets geweigert hat, den Katalanen auszuliefern.

Die Festnahme führte umgehend zu Protesten in Italien und in Spanien. Hunderte Menschen versammelten sich am Freitag vor dem italienischen Konsulat in Barcelona, um gegen die Festnahmen zu protestieren. Wie spanische Medien berichteten, schwenkten Demonstranten die katalanische Fahne und forderten die Freilassung des eigentlich in Belgien lebenden katalanischen Separatisten.