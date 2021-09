Spanien fordert von Italien Auslieferung von Puigdemont

Nach der Festnahme des früheren katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont auf Sardinien fordert Spanien dessen Auslieferung. Puidgemont müsse sich den Gerichten stellen, erklärte das Büro des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez am Freitag. Noch im Laufe des Tages steht eine Anhörung Puidgemonts vor einem italienischen Gericht an. Dessen Anwalt will beim Gericht der Europäischen Union die Suspendierung der parlamentarischen Immunität seines Mandanten bekämpfen.