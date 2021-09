Bank Austria Kunstforum zeigt Rebecca Horns magische Objekte

Es ist ein anregender und faszinierender Parcours, der einen an Straußeneiern, die von spitzen Metallnadeln bedroht oder von feinen Haarbürsten gestreichelt werden, vorbei Richtung Frühwerk der Künstlerin führt, als sie in Performances mit Gestellen, Prothesen und Masken noch selbst für Bewegung sorgte oder von Stummfilmen fasziniert war. Am Ende ihres Films „Der Eintänzer“ tanzte ein Tisch Tango. Die Bewegung wurde künftig an Objekte und Maschinen delegiert. Für Bettina M. Busse ist das filmische Werk essenziell für das Verständnis von Rebecca Horns Oeuvre - deshalb gibt es nicht nur gezeichnet Storyboards in der Ausstellung, sondern auch Filmvorführungen in einem eigenen Kinoraum im Kellergeschoß. Dort sind „Der Eintänzer“ (1978), „La Ferdinanda: Sonate für eine Medici-Villa“ (1981), ihr Spielfilm „Buster‘s Bedroom“ (1990), eine Hommage an Buster Keaton mit Geraldine Chaplin und Donald Sutherland, zu sehen. Die Ausstellung läuft bis 23. Jänner.