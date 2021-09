US-Team startet mit 3:1-Vorsprung gegen Europa in Ryder Cup

Für das Team Europa ist der Auftakt des 43. Ryder Cups am Freitag nicht nach Wunsch verlaufen. Nachdem das spanische Duo Jon Rahm/Sergio Garcia den ersten Punkt für den Titelverteidiger geholt hatte, sicherte sich Herausforderer USA mit drei Siegen eine 3:1-Führung nach dem ersten Vormittag. Bernd Wiesberger war beim prestigeträchtigen Kontinentalvergleich der besten Golfer auf dem Whistling Straits Golf Course im US-Bundesstaat Wisconsin vorerst noch nicht im Einsatz.

Zu seinem Debüt könnte der Burgenländer, der als erster Österreicher Ryder-Cup-Luft schnuppern darf, bereits in der Nachmittagssession kommen, da stehen noch einmal vier Team-Duelle im Lochwettspiel auf dem Programm. Rahm/Garcia behielten vor tausenden Fans am Ufer des Michigansees gegen Justin Thomas/Jordan Spieth die Oberhand. Mit dem Erfolg verbesserte Garcia bei seinem zehnten Ryder-Cup-Start seinen eigenen Rekord auf 26,5 Punkte. Kein anderer Spieler holte in der Geschichte des Events mehr Punkte.