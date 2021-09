FC Bayern feiert in Fürth fünften Sieg in Folge

Der FC Bayern München hat sich zu Gast beim krassen Außenseiter Greuther Fürth auch in Unterzahl keine Blöße gegeben. Der deutsche Serienmeister feierte beim 3:1 (2:0) am Freitagabend zum Auftakt der 6. Runde den fünften Sieg in Folge. Trotz eines Ausschlusses von Benjamin Pavard früh in der zweiten Hälfte (48.) setzten sich die Münchner dank Treffern von Thomas Müller (10.), Joshua Kimmich (31.) und einem Eigentor (68.) durch.