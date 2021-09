Prozess nach Brandanschlag auf Trafikantin kommende Woche

Am kommenden Donnerstag und Freitag wird eines der erschütterndsten Verbrechen im Wiener Straflandesgericht verhandelt. Ein 47-jähriger Mann muss sich in einem zweitägigen Prozess wegen Mordes an seiner Ex-Freundin verantworten. Er soll aus Eifersucht die 35-jährige Trafikantin in ihrem Geschäft in der Nussdorfer Straße mit einem halben Liter Benzin übergossen und angezündet haben. Danach versperrte er das Geschäft und flüchtete.