Graz wählt einen neuen 48-köpfigen Gemeinderat

In Graz wird am Sonntag ein neuer 48-köpfiger Gemeinderat gewählt. Der Amtsinhaber seit 18 Jahren, Siegfried Nagl (ÖVP), dürfte dabei seine Position gut verteidigen können. Hinter den gesetzten Parteien KPÖ, FPÖ, Grüne und SPÖ kämpfen NEOS um den Wiedereinzug. Acht weitere zum Teil neue Gruppierungen hoffen auf Chancen, gesamt treten 14 Parteien und Gruppierungen an. Wahlberechtigt sind 223.512 Personen, davon über 30.000 EU-Bürger - etwas mehr als 2017.

Mit 7.00 Uhr haben die Wahllokale schon geöffnet, gewählt wird bei spätsommerlich schönem Wetter. 14 Parteien treten diesmal an, eine Höchstzahl bisher. Durch den hohen Anteil an Wahlkarten - rund zehn Prozent der Wahlberechtigten - könnten sich am Montag, dem Auszählungstag der Wahlkarten noch Mandatsverschiebungen ergeben. Spannend wird die Wahl in jedem Fall: So ist ein Stadtsenatssitz der KPÖ nur knapp abgesichert, andererseits könnte der SPÖ selbst bei einem bescheidenen Zugewinn wieder der Einzug in den Stadtsenat winken.

9.387 Bürger haben bereits den vorgezogenen Wahltag am Freitag genutzt und ihre Stimme abgegeben. Diese werden am Sonntag ausgezählt und im Vorwahltag-Sprengel 08/80 im Bezirk St. Peter eingerechnet. Zusätzlich wurden 25.430 Wahlkarten (2017: 13.626) ausgegeben, der Großteil war online beantragt worden.

Die Wahllokale öffnen um 7.00 Uhr und schließen um 16.00 Uhr. Gegen 17.00 Uhr gibt es eine SORA-Hochrechnung. Um 17.45 Uhr versammeln sich die Spitzenkandidaten jener Parteien, die den Einzug in den Gemeinderat geschafft haben dürften, zu einer Pressekonferenz im Mediacenter des Rathauses. Ein vorläufiges Endergebnis - ohne die Briefwahl- und sonstigen Wahlkarten - sollte am Sonntag gegen 19.00 Uhr vorliegen.