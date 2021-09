Elf syrische Kämpfer bei Luftangriffen Russlands getötet

Bei Luftangriffen Russlands im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten am Sonntag mindestens elf syrische Kämpfer getötet worden. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, die Getöteten hätten der pro-türkischen „Division Hamsa“ angehört. 13 weitere Menschen seien bei den Angriffen in der Region Afrin verletzt worden.