Austria und LASK siegen in der Bundesliga

Die Wiener Austria hat sich in einer verrückten Partie in Hartberg in der 9. Runde der Fußball-Bundesliga den erst zweiten Saisonsieg gesichert. Die Favoritner setzten sich am Sonntag in der Profertil Arena in einem Torspektakel mit 4:3 durch. Der LASK konnte indes seinen Negativlauf stoppen. Nach zuletzt sieben sieglosen Spielen feierten die Oberösterreicher in Pasching gegen die Admira einen 3:1-Erfolg und gaben die Rote Laterne nach einer Nacht wieder ab.