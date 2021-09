Bei der Bundestagswahl in Deutschland ist laut ersten Prognosen ein Kopf-an-Kopf-Rennen von SPD und CDU/CSU zu erwarten. Laut Prognose des Senders ARD lagen am Sonntag beide Parteien gleichauf mit 25 Prozent; laut Prognose von ZDF führte die SPD mit 26 knapp vor der Union mit 24 Prozent. Die Grünen lagen an dritter Stelle.