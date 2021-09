Sozialdemokratin und Grüne im Kampf ums Berliner Rathaus

In Berlin könnte demnächst eine Frau Regierende Bürgermeisterin werden. Bei der Abgeordnetenhauswahl in der deutschen Hauptstadt lieferten sich SPD und Grüne mit ihren Spitzenkandidatinnen ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Beide Parteien lagen am Sonntag in Prognosen von RBB und ZDF nahezu gleichauf, wie die Sender nach Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr berichteten.

Nach dem sich abzeichnenden deutlichen Wahlsieg der SPD in Mecklenburg-Vorpommern sprach Ministerpräsidentin und Spitzenkandidatin Manuela Schwesig unterdessen von einem „wunderbaren Abend“ gesprochen. „Das ist ein wunderbarer Abend für unser Land, für unsere SPD in Mecklenburg-Vorpommern“, sagte Schwesig am Sonntagabend in Schwerin.