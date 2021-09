Sturm, Austria und LASK siegen in der Bundesliga

Sturm Graz hat dem SK Rapid Wien im Bundesliga-Schlager am Sonntag eine empfindliche Niederlage zugefügt. Die Grazer setzten sich auswärts deutlich mit 3:0 durch und verwiesen die Hütteldorfer damit auf den vorletzten Tabellenplatz. Zuvor fuhr die Wiener Austria einen Sieg in einer verrückten Partie in Hartberg ein, die Veilchen gewannen ein regelrechtes Torfestival mit 4:3. Der LASK bezwang die Admira nach Rückstand mit 3:1 und stoppte damit seinen Negativlauf.

Tore von Kelvin Yeboah (38.), Jon Gorenc-Stankovic (71.) und Ivan Ljubic (82.) besiegelten die 0:3-Heimniederlage und gleichzeitig die dritte Meisterschaftspleite in Folge. Rapid rangiert damit punktegleich mit Schlusslicht WSG Tirol auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Steirer hingegen etablierten sich als erster Salzburg-Verfolger, liegen weiterhin sieben Zähler hinter den „Bullen“ und schon acht Punkte vor dem Dritten Austria Klagenfurt. Für die Grün-Weißen geht es am Donnerstag in der Europa League gegen West Ham weiter, auf Sturm wartet am Donnerstag in der Europa League das Heimmatch gegen PSV Eindhoven.

Mit dem Sieg konnte sich die Truppe von Austria-Coach Manfred Schmid indes zumindest etwas für das blamable Out in der 2. ÖFB-Cup-Runde bei Zweitligist Kapfenberg rehabilitieren und schaffte in der Tabelle mit nun elf Punkten den Sprung auf Rang fünf. Marco Djuricin mit einem Doppelpack (6., 21.), Manfred Fischer (12.) und Markus Suttner (70.) schossen die trotz einer Fünferkette in der Defensive sehr anfälligen Wiener zum Sieg. Für die Steirer waren Treffer von Dario Tadic (8., 80.) und Donis Avdijaj (45.+8) zu wenig, um Zählbares mitzunehmen. Gespielt wurde aufgrund Unterbrechungen wegen Rauchentwicklung im Austria-Sektor rund 105 Minuten.

Für die Linzer hatte es nach einer schwachen ersten Hälfte und Rückstand (Roman Kerschbaum, 33./Elfmeter) erneut schlecht ausgesehen, ehe die Wende in der zweiten Hälfte durch Tore von Mamoudou Karamoko (47.), Sascha Horvath (63.) und Thomas Goiginger (88.) gelang. Erstmals in dieser Saison konnten die Linzer Fans damit über mehr als einen Treffer jubeln. Der LASK feierte damit auch den neunten Sieg gegen die Admira hintereinander und durfte sich vier Tage vor dem Conference-League-Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv über einen Befreiungsschlag freuen.