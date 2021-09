Rendi-Wagner gratulierte SPD zu Wahlerfolg in Deutschland

Die SPÖ-Bundesparteivorsitzende und -Klubobfrau Pamela Rendi-Wagner hat sich erfreut über den Wahlerfolg „mit großen Zugewinnen“ der deutschen Sozialdemokraten und ihres Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl in Deutschland gezeigt. „Olaf Scholz hat eine fulminante Aufholjagd gestartet (...). (...) Das Ergebnis zeigt, dass langer Atem und lösungsorientierte Sachpolitik belohnt werden“, erklärte Rendi-Wagner am Sonntagabend in einer Aussendung.

Aus Sicht der SPÖ-Chefin haben viele Deutsche Scholz ihr Vertrauen ausgesprochen „und damit nachdrücklich unterstrichen, dass sie eine seriöse und sachliche Politik zum Wohle Deutschlands und der EU wollen“. Ein sozialdemokratisch geführtes Deutschland hätte nach Meinung Rendi-Wagners „positive Auswirkungen auf die gesamte EU“ und damit wären „viele positive Impulse für ein gerechteres, sozialeres Europa“ verbunden.

Nach Ansicht des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig (SPÖ) ist in Deutschland „ein historisches Ergebnis erzielt“ worden. Die Sozialdemokratie sei mit dem Spitzenkandidaten Olaf Scholz erstmals seit 16 Jahren wieder stimmenstärkste Kraft in Deutschland. „Mit einem überzeugenden Wahlkampf zu sozialdemokratischen Kernthemen wie einem Mindestlohn, sichere Pensionen und leistbarem Wohnen konnte die SPD knapp 26 % der Stimmen auf sich vereinen und so CDU/CSU überholen“, so Ludwig.

„Nun ist die Chance groß, dass Olaf Scholz der nächste Bundeskanzler Deutschlands wird: ein zukunftsorientierter und überzeugt sozialdemokratischer Kanzler. Wir gratulieren der SPD und Olaf Scholz ganz herzlich zu diesem hervorragenden Wahlergebnis“, betonte der Wiener Bürgermeister und SPÖ Wien-Landesparteivorsitzende. „In ganz Europa gewinnen sozialdemokratische Parteien zunehmend Wahlen, was zeigt, dass es gerade jetzt mehr denn je eine starke Sozialdemokratie braucht. Nach Schweden, Dänemark, Finnland, Spanien und Portugal könnten nun bald auch Norwegen und Deutschland sozialdemokratisch regiert werden. Wir sind davon überzeugt, dass es auch den Weg für Österreich vorzeigt“, ergänzte SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak,.

Der Leiter der SPÖ-Delegation im EU-Parlament, Andreas Schieder, sieht einen „historischen Erfolg“ für die deutschen Sozialdemokraten. Die SPD stehe einerseits für die Fortführung einer Politik der Stabilität, des Pragmatismus und des Ausgleichs, zugleich biete sie einen grundlegenden Politikwechsel an, mit Fokus auf Klimaschutz, Digitalisierung und sozialen Ausgleich. „Damit wird die Wahl in der größten Volkswirtschaft der EU zur Chance für eine progressive Wende in der gesamten Union“, analysierte Schieder. Themen wie Armutsbekämpfung, Steuergerechtigkeit und ein sozial verträglicher Klimaschutz müssten endlich ganz oben auf die politische Agenda. „Dafür braucht es eine SPD-geführte Bundesregierung und die CDU/CSU auf der Oppositionsbank.“