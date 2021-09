Österreich holte bei EuroSkills in Graz 26 Medaillen

Bei den EuroSkills sind am Sonntagabend im Messe Congress Graz die Medaillen vergeben worden. Russland gewann das Medaillenranking mit insgesamt 27 Medaillen, davon 13 in Gold. Österreich belegte knapp dahinter Rang zwei mit 26 Medaillen, darunter neun Goldmedaillen. Die Präsidentin von Worldskills Europe, Dita Traidas, sagte bei der Schlusszeremonie: „Es war wahrlich ein Schaulauf von beruflichen Spitzenleistungen, den wir in Graz zu sehen bekommen haben.“