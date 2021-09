Kritische SPÖ-Stimmen nach schwachem Wahl-Sonntag

In der SPÖ sind nach dem Wahlsonntag kritische Stimmen zu hören. Burgenlands Landesgeschäftsführer Roland Fürst fordert eine radikale Analyse, Niederösterreichs Landeschef Franz Schnabl vermisst ein bisschen bundespolitischen Rückenwind und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) sieht durch den KPÖ-Erfolg zumindest die sozialdemokratischen Themen erfolgsversprechend. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch verglich SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz mit Pamela Rendi-Wagner.

Der Wahlsonntag habe gezeigt, dass innerparteilicher Zusammenhalt ein Schlüssel zum Erfolg sei, so Deutsch in einer schriftlichen Stellungnahme. Die deutschen Sozialdemokraten hätten an einem Strang gezogen und so das Blatt wenden können: „Langer Atem zahlt sich aus.“ SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz sei mit seiner sachlichen, lösungsorientierten Art ein ähnlicher Politiker-Typus wie die SPÖ-Vorsitzende Rendi-Wagner.

In Graz habe die SPÖ jahrelang gestritten und jetzt sei es vom fünften Platz weg extrem schwer die Wähler wieder zurückzuholen, analysierte Deutsch. Die steirische Landeshauptstadt zeige aber auch, dass soziale Themen Hochkonjunktur haben.

Im Ö1-“Mittagsjournal“ nannte es auch Kaiser positiv, dass die Themen offenbar die richtigen seien, diese aber inhaltlich von der KPÖ besser und authentischer vermarktet worden seien. Wenn man in der zweitgrößten Stadt nur noch auf Platz fünf liege und einstellig sei, habe das auch eine Gesamtbedeutung, mahnte Fürst eine Reformdebatte ein.

Was die Oberösterreich-Wahl angeht, meinte Schnabl in Ö1, das Ergebnis liege auch daran, dass die Landespartei mit ihren Themen Alleinkämpferin gewesen sei. Der bundespolitische Rückenwind habe gefehlt.

Das vergangene Wochenende habe gezeigt, dass die Bundespolitik wenig Einfluss auf die regionalen Wahlausgänge gehabt habe, meinte hingegen Kaiser auf APA-Anfrage und ergänzte: „Weder im Bonus noch im Malus“. Für die Sozialdemokraten bedeute der Wahlausgang, „sich noch stärker auf den Themen Arbeit, Pflege und Klimaschutz“ zu positionieren.

Knapp hat Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer das kleine Plus der SPÖ bei der oberösterreichischen Landtagswahl kommentiert. Er sah ein „stabiles Ergebnis“, wie er in einer Aussendung am Montag erklärte. Dasselbe gelte für die Gemeinderatswahl in Graz. Angesichts des KPÖ-Ergebnisses in der steiermärkischen Landeshauptstadt sprach der Tiroler Vorsitzende von einer „kleinen Sensation“.