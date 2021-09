Oppositionelle Kolesnikowa gewinnt Vaclav-Havel-Preis

Die belarussische Oppositionelle Maria Kolesnikowa ist für ihr Engagement mit dem prestigeträchtigen Vaclav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet worden. Weil die 39-Jährige zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war, nahm ihre Schwester, Tatjana Chomitsch, die Auszeichnung am Montag in Straßburg entgegen. Den Preis nannte sie ein Zeichen der Solidarität der Welt mit Belarus (Weißrussland).

International bekannt geworden war sie im Zuge der Präsidentenwahl am 9. August 2020 im Trio mit Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo. Nach den Fälschungsvorwürfen gegen die Abstimmung schloss sie sich den Protesten gegen den als „letzten Diktator Europas“ kritisierten Machthaber Lukaschenko an. Der ließ die Demonstrationen oft brutal niederschlagen.

Anfang September vorigen Jahres wurde Kolesnikowa vom Geheimdienst KGB in Minsk entführt. Als sie in die Ukraine abgeschoben werden sollte, zerriss sie kurz vor dem Grenzübergang ihren Pass und vereitelte so Pläne, sie aus dem Land zu vertreiben. Die Aktivistin, die lange als Kulturmanagerin in Stuttgart gearbeitet hatte, betonte immer wieder, den Kampf gegen Lukaschenko nicht aus dem Ausland führen zu wollen.