Größter Kokainschmugglerring Europas zerschlagen

Die spanische Polizei hat in Zusammenarbeit mit Kollegen aus anderen Ländern den nach eigenen Angaben größten Schmugglerring für Kokain Europas zerschlagen. Dabei seien in Spanien 61 Verdächtige vor allem aus Balkanländern festgenommen und unter anderem vier Tonnen Kokain, zweieinhalb Tonnen Marihuana und große Mengen Bargeld sichergestellt worden, bestätigte die Polizei am Dienstag.