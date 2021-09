Ausreisekontrollen aus Braunau seit Mitternacht zu Ende

Die Ausreisekontrollen aus dem Bezirk Braunau, die seit 18. September in Kraft waren, haben um Mitternacht geendet. Das war gestern Nachmittag aus dem Büro von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bekannt geworden. Nachdem die Impfquote am Wochenende die 50 Prozent erreicht hatte, ist nun die Inzidenz unter 300 gesunken. Damit konnten die Kontrollen beendet werden. Der Schwellenwert der Sieben-Tages-Inzidenz betrug 295,8 und die Impfquote 50,3 Prozent, so der Krisenstab.