Stillschweigen zu Vorsondierungen in Deutschland

Grüne und FDP haben nach ihrem ersten Gespräch über eine mögliche Regierungszusammenarbeit in Deutschland keine Angaben zum Fortschritt der Vorsondierungen gemacht. „Es war ein längeres, vertrauliches Gespräch an einem neutralen Ort“, sagte ein Grünen-Parteisprecher am Mittwoch. Eine FDP-Sprecherin äußerte sich wortgleich, machte aber ebenfalls keine Angaben zu möglichen weiteren Treffen. Die SPD rechnet damit, die klassischen Sondierungen noch nicht diese Woche beginnen.