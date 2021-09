Berlusconi feierte 85. Geburtstag im Kreise der Familie

Begleitet von Glückwünschen aus aller Welt hat der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi am heutigen Mittwoch seinen 85. Geburtstag gefeiert. Politiker, Sportler und Medienleute gratulierten Berlusconi zu seinem Geburtstag, den er in seiner Luxusresidenz in Arcore bei Mailand im Kreis der Familie beging. Die fünf Kinder und 13 Enkelkinder waren seit Mittwochfrüh in Arcore eingetrudelt.