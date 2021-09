„Fairness-Symposium“: Missstimmung bei Interessensvertretern

Kritik übt er vor allem an den Programmpunkten, die die österreichische Perspektive auf dem internationalen Symposium vertreten sollen. Jene Sparten, die am seit einem Jahr laufenden „Fairness-Prozess“ mitgearbeitet haben und von denen die prekären Arbeits- und Einkommensverhältnisse seit langem bekannt seien, werde laut Programm „erst gar kein Wort verloren“. Eingeladen seien mit dem KSVF, der Genossenschaft „smart“ sowie der „Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch in Kunst, Kultur und Sport“ hingegen Player, „die es bereits seit Jahren bis Jahrzehnten gibt und die in den Fairness Prozess nicht eingebunden waren“. Interessensvertretungen aus den Bereichen Literatur, Film, Kabarett, Popmusik, literarische Übersetzung oder Clubkultur kämen nicht zu Wort.

Statt „Fair Pay“-Strategien zu entwickeln, sei im bisherigen Arbeitsprozess „durch ständige Themenerweiterung hartnäckig an einer Umerzählung gearbeitet worden“, so Ruiss in einer zusätzlich versendeten Pressemeldung. Das Ergebnis liege nun in Form eines Symposiums vor, „zu dessen Programmierung die am Prozess Beteiligten keinen Beitrag leisten konnten und ganz offensichtlich auch nicht sollten“. Zugleich verwies Ruiss auf die von den Interessensvertretungen verfasste „Grundsatzerklärung“ mit Zielen zur Verwirklichung von „Fair Pay“, in deren Mittelpunkt „faire Bezahlung und faire Verträge als Förderkriterium“, die Erhöhung des Kunst- und Kulturbudgets sowie das Urhebervertragsrecht stehen. In dem offenen Brief an die Veranstalter des Symposiums schließt Ruiss mit den Worten: „Zur Fairness gehört vor allem, dass man mit seinen Gesprächs-Partner/inne/n spricht und ihnen nicht einfach etwas vor die Nase setzt.“