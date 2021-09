Mordprozess nach Brandanschlag auf Trafikantin gestartet

Mit 25-minütiger Verspätung hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht der Mordprozess gegen einen 47-jährigen Mann begonnen, der am 5. März 2021 aus Eifersucht seine Ex-Partnerin in einer Trafik in der Nussdorfer Straße mit einem halben Liter Benzin übergossen und angezündet haben soll. Danach hatte er das Geschäft versperrt und war geflüchtet. Der Angeklagte bekannte sich „nicht schuldig“.