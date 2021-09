„Vision 2035“ der Nationalbibliothek: Bücher und Daten

Visionen sind etwas anderes als Umsetzung. Das erfährt man auch in der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB). Hatte die 2012 vorgelegte „Vision 2025“ noch davon gesprochen, künftig bis auf wenige Ausnahmen nur noch E-Books archivieren zu wollen, ist in der am Donnerstag vorgestellten „Vision 2035“ davon keine Rede mehr. Ziel ist „die Kombination der Vorteile aus der analogen und der digitalen Welt“, sagte ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger heute.