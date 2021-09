Serbien und Kosovo erzielen Einigung im Grenzstreit

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte das Abkommen und sprach auf Twitter von „einer sehr positiven Entwicklung“. Die frühere deutsche Verteidigungsministerin hatte bei einer Reise nach Pristina und Belgrad am Mittwoch zwischen beiden Regierungen vermittelt. Dabei drängte sie den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti und den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic zur Einigung. Zeitgleich fanden Gespräche mit Unterhändlern beider Seiten in Brüssel statt.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte nach der Einigung die Hoffnung auf „schnelle Fortschritte in der Normalisierung der Beziehungen“. Auch das österreichische Außenministerium begrüßte die Einigung. „Herzliche Glückwünsche aus Österreich an alle, die an diesem Erfolg beteiligt waren, für gesunden Menschenverstand und Fortschritt! Dies gibt der EU-Kommission nächste Woche positive Impulse“, hieß es auf Twitter.

Die Ursache des Streits liegt in der ungeklärten Grenzfrage: Der Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig von Serbien erklärt, die Regierung in Belgrad hält den mehrheitlich von ethnischen Albanern besiedelten Kosovo aber weiter für eine abtrünnige Provinz.

Auch in der EU ist der völkerrechtliche Status des Kosovo umstritten: Österreich und 21 weitere EU-Staaten erkennen es als unabhängig an. Nicht jedoch Spanien, Griechenland, Zypern, die Slowakei und Rumänien. Hintergrund sind Autonomiebestrebungen von Minderheiten in diesen Ländern, etwa der Katalanen in Spanien.