Illegale Wahlkampffinanzierung - Ein Jahr Haft für Sarkozy

Seit Jahren steht Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy (66) wegen diverser Affären im Fokus der Justiz, zum zweiten Mal binnen weniger Monate ist er nun zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wegen illegaler Wahlkampffinanzierung verhängte das Gericht in Paris am Donnerstag ein Jahr Gefängnis für das ehemalige Staatsoberhaupt, das zum Urteilsspruch selber nicht im Justizpalast erschien. Die Strafe kann er als elektronisch überwachten Hausarrest mit Fußfessel verbüßen.

Zahlreiche Kamerateams und Medien drängten sich am Morgen an dem Verhandlungssaal im modernen Pariser Justizkomplex. Obwohl in Frankreich schon öfter Politiker wegen unklarer Geldströme vor Gericht landeten, hatte der Strafprozess gegen den Ex-Präsidenten Seltenheitswert. Nicht zuletzt, weil es in dem Verfahren gegen den als „Sarko“ bekannten Ex-Präsidenten um riesige Summen Geld geht.