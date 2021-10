ÖVP-Arbeitnehmerbund gibt sich neues Programm

Der ÖVP-Arbeitnehmerbund ÖAAB beschließt bei seinem Bundestag am Samstag in Grafenegg eine Programmreform unter dem Titel DNA („Die Neuen Antworten“) sowie geänderte Statuten. Erwartet werden rund 400 Delegierte, Bundesparteiobmann Sebastian Kurz wird Grußworte sprechen. Medienvertreter sind nicht geladen, und was genau beschlossen wurde, will der ÖAAB erst nachträglich bekanntgeben. Einzelne Punkte präsentierte ÖAAB-Chef August Wöginger am Freitag in einer Pressekonferenz.