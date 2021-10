SPÖ und FPÖ kritisieren AMS-Fragenkatalog für Arbeitslose

SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits kritisierte die Abfrage von sensiblen Gesundheitsdaten wie zum Beispiel Geburtsfehler, Geschlechtskrankheiten oder psychische Erkrankungen. „Die erhobenen Daten gehen weit über das hinaus, was das AMS berechtigt ist, die Klient*innen zu fragen“, so Drobits am Freitag in einer Aussendung. Dies gehöre „abgestellt. Der SPÖ-Politiker kündigte eine parlamentarische Anfrage an Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) an. Für FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch ist es „zynisch“, Leute in einer ohnehin schon schwierigen Situation „mit solchen Fragen zu quälen“. „Dieser Inhalt hat nichts mit einer Vermittlung zu tun“, sagte Belakowitsch gegenüber „ZackZack“ und „Die Woche“.