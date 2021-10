Falsche Bombendrohung gegen belarussische Botschaft in Wien

Eine Bombendrohung gegen die Botschaft von Belarus (Weißrussland) in Wien hat sich am Freitagnachmittag als falsch herausgestellt. In Absprache mit dem Botschaftspersonal wurden die Räumlichkeiten auf dem exterritorialen Gebiet der diplomatischen Vertretung durchsucht und nichts gefunden, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Das Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) ermittelt nun wegen der bisher unbekannten Hintergründe und Täter der Bedrohung.