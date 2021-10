Diese Woche rund 1.200 positive Schul-PCR-Tests

Die endgültigen PCR-Resultate der Schul-Testungen in dieser Woche liegen nun vor - mittlerweile ist auch die zweite Runde in Wien, wo auch am Mittwoch untersucht wird, ausgewertet. Insgesamt wurden 1.183 Kinder und Jugendliche positiv auf das Coronavirus getestet, in der Vorwoche waren es 1.131. In der Bundeshauptstadt ist die Zahl von 825 positiven Ergebnissen in der vergangenen Woche auf 759 leicht gesunken.