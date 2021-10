Ermittler rekonstruierten Waffenkauf von Anschlag in Wien

Die Ermittler des islamistischen Terroranschlags in Wien vom 2. November haben rekonstruiert, wie der 20-jährige Attentäter an die Waffen und die Munition gekommen ist. Laut einer Vorabmeldung des „Standard“ soll ein gebürtiger Tschetschene, Adam M., als Mittelsmann fungiert haben. Waffe und Munition habe ein 29-jähriger Slowene geliefert. Während der Tschetschene seit vergangenem Dezember in U-Haft sitzt, befinde sich der 29-Jährige in Slowenien offenbar auf freiem Fuß.