NEOS loteten bei ÖVP-Treffen „Überschneidungen“ aus

Mit dem Gespräch von ÖVP und NEOS gingen Freitagabend die ersten Parteiengespräche nach der Landtagswahl in Oberösterreich zu Ende. Im Gegensatz zu den Unterredungen mit FPÖ, SPÖ und Grüne ist es aber kein Sondieren über mögliche Koalitionen, da Schwarz und Pink im neuen Landtag keine Mehrheit besitzen. Die NEOS wollten „Überschneidungen ausloten“. Das Gespräch sei in einer „sehr freundlichen Atmosphäre verlaufen“, meinten beide Seiten danach.

Der Noch-Nationalratsabgeordnete und designierte Klubobmann Felix Eypeltauer - auf sein freiwerdendes Mandat in Wien rückt Katharina Werner nach - sah durchaus Gemeinsamkeiten mit der ÖVP und verwies auf die Koalition im Nachbarbundesland Salzburg. In Oberösterreich wolle man, wenn auch als Opposition, arbeiten, „wenn man uns arbeiten lässt“, spielte er zugleich auf ein aus seiner Sicht erforderliches „Demokratie-update“ an.