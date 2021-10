Umweltorganisationen fordern bei Steuerreform „großen Wurf“

Für einen deutlichen Lenkungseffekt und damit wirksamen Beitrag zum Klimaschutz wäre laut einer Analyse der drei Umweltorganisationen ein Einstiegspreis von zumindest 50 Euro pro Tonne CO2 im Jahr 2022 notwendig, der bis 2025 auf 150 Euro pro Tonne CO2 ansteigt und auch dann weiter steigt. Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000, nahm in einer schriftlichen Stellungnahme Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Pflicht, eine „mutige ökosoziale Steuerreform“ zu beschließen. „Nur so kann erreicht werden, dass sich klimafreundliches Verhalten lohnt und sich Investitionen in Klimaschutz auch tatsächlich rechnen.“