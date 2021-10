Deutsche Grüne starten kleinen Parteitag

Die deutschen Grünen haben am Samstag ihren kleinen Parteitag gestartet, auf dem sie über das weitere Vorgehen zur Bildung einer neuen Regierung beraten wollen. „Wir stehen an der Schwelle zu etwas Neuem“, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner zum Auftakt der Beratungen. „Dieses Land braucht den Aufbruch, und wir wollen ihn gestalten.“ Dafür könnten sie laut Kellner in weniger als zwei Wochen in einer Urabstimmung über einen möglichen Koalitionsvertrag entscheiden.

Bisher hatten die Grünen mit der FDP sogenannte Vorsondierungen geführt. Am Sonntag steht erstmals auch ein Gespräch mit der SPD an, am Dienstag mit der Union. Auch die FDP beginnt am Wochenende mit Treffen mit den beiden potenziellen größten Partnern in einer Dreierkoalition. In der Sondierungsphase tasten sich die vier Parteien noch weitgehend unverbindlich ab. Ernsthafte Gespräche über ein geplantes Regierungsbündnis beginnen in den Koalitionsverhandlungen.