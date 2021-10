Rückschlag im Lavanttal für Austria-Projekt Jugend forscht

Just im letzten Spiel vor der Länderspielpause ist die stattliche Serie der Wiener Austria gerissen. Statt Durchschnaufen als eine sieben Runden ungeschlagene Mannschaft gab es am Samstag den Dämpfer in Form eines 0:1 in Wolfsberg. Die Gäste verloren nicht unbedingt als schlechteres Team, ließen im Lavanttal aber jegliche Durchschlagskraft vermissen. Im violetten Projekt Jugend forscht sind solche Rückschläge eingeplant.