Britische Konservative beginnen Parteitag in Manchester

Trotz Kraftstoffkrise und leeren Supermarktregalen hat sich der britische Premierminister Boris Johnson am Samstag selbstsicher und optimistisch gezeigt. „Diese konservative Regierung hat eine Erfolgsbilanz, wenn es darum geht, die Prioritäten der Menschen zu erfüllen“, sagte er gut gelaunt am Vorabend des Parteitags der Konservativen in Manchester.