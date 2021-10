Ein Toter bei Razzia gegen Migranten in Libyen

Bei einer Großrazzia libyscher Sicherheitskräfte gegen Migranten in der Hauptstadt Tripolis ist ein Flüchtling getötet worden. Mindestens 15 weitere wurden verletzt, sechs davon schwer, wie die UNO-Mission in dem nordafrikanischen Land am Samstagabend meldete. Sie zeigte sich angesichts des gewaltsamen Vorgehens der libyschen Sicherheitskräfte „extrem besorgt“. Übermäßige Gewalt von Sicherheitskräften verstoße gegen nationales und internationales Recht.