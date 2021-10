Großbrand verwüstet Ferienparadies vor Honduras

Bei einem Großbrand auf der Insel Guanaja vor Honduras sind am Wochenende mehrere Menschen verletzt und Dutzende Häuser zerstört worden. Mindestens zwei Personen hätten Verbrennungen, andere Rauchvergiftungen erlitten, berichteten honduranische Medien. Insgesamt stieg die Zahl direkt betroffener Menschen von 2.500 auf 4.000, wie die Zeitung „El Heraldo“ unter Berufung auf den Zivilschutz Copeco berichtete.

„Wir haben alles verloren“, sagte eine Frau in einem Video bei Copeco auf Twitter. „Zum Glück sind wir am Leben, das ist das Wichtigste.“ Es sei noch nicht möglich, die genauen Schäden zu beurteilen, zitierte „El Heraldo“ Copeco-Leiter Max Gonzales. „Als die Evakuierungsteams versuchten, Gebäude zu betreten, war es noch heiß und selbst ihre Stiefel schmolzen.“ Stundenlang hatten die Einsatzkräfte laut Oberst Julio Ugarte von der honduranischen Luftwaffe gekämpft, um den am Samstag aufgeflammten Brand zu löschen. Dabei seien rund 500.000 Liter Wasser verbraucht worden.