Tausende demonstrieren in den USA für Recht auf Abtreibung

Tausende Menschen haben am Samstag in der US-Hauptstadt Washington und anderen Städten des Landes für das Recht auf Abtreibung demonstriert. Zahlreiche Organisationen hatten zu einem „Marsch der Frauen“ in mehreren Hundert Orten in allen US-Staaten aufgerufen. Auch in mehreren Städten in Texas kam es zu Demonstrationen. Ein neues Abtreibungsgesetz dort sorgt derzeit für große Empörung und politische Auseinandersetzungen in den USA.