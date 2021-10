Neue Österreich-Ausstellung in Auschwitz wird eröffnet

Nationalratspräsident Sobotka sagte vor der Eröffnungsveranstaltung gegenüber Journalisten, bei der neuen Ausstellung handle es sich um eine „vollkommene Neugestaltung“. Von der Architektur her lasse sie viel mehr Raum, man habe mehr Möglichkeit der Reflexion. Der Bauzustand des Blocks, in dem die Ausstellung untergebracht ist, sei nicht sehr gut gewesen und grundlegend saniert worden, man „hat das eigentlich wieder zurückrestauriert“, so Sobotka. In der vorangegangenen Ausstellung sei die Frage der Täterschaft nicht artikuliert worden. Nun würden auch Österreicherinnen und Österreicher als Täter dargestellt.