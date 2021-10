Sondierungsgespräche von deutscher Union und Grünen

In Deutschland führen die konservative Union und die Grünen am Dienstag erste Sondierungsgespräche über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis. Das Treffen gilt als entscheidend für die Chancen von Wahlverlierer Armin Laschet, den Kanzlersessel für die Union zu retten. Zugleich markiert die Zusammenkunft auch das Ende der ersten Runde getrennter Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl.

Zunächst hatten Grüne und FDP bei zwei Treffen miteinander gesprochen. Am Sonntag beriet dann die SPD-Spitze nacheinander mit FDP und Grünen, um die Chancen für ein gemeinsames Regierungsbündnis auszuloten. Am Sonntagabend hatte es ein Treffen der Union mit der FDP gegeben. Die Grünen streben eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an, schließen aber auch ein Bündnis mit Union und FDP nicht aus. Die FDP zeigt sich der Union zugeneigt.